Eurozona, indici PMI: la contrazione si è estesa dal manifatturiero al terziario

(Teleborsa) - Adl'ad un tasso accelerato con una contrazione della regione che si è estesa ulteriormente dal manifatturiero al terziario. Entrambi i settori hanno riportato valori di produzione e nuovi ordini in calo, nonostante il settore manifatturiero abbia indicato tassi di contrazione decisamente maggiori. È il quadro tratteggiato stamattina dai numeri preliminari degli indici PMI relativi al sentiment dei direttori acquisto delle aziende.Secondo le stime preliminari di S&P Global e Hamburg Commercial Bank, l'indiceè salito ad agosto a 43,7 punti (massimo in 2 mesi) dai 42,7 precedenti, risultando superiore ai 42,6 punti attesi dagli analisti. Una soglia che resta comunque inferiore a quella critica di 50 e che denota ancora una contrazione dell'attività.Si indebolisce il, attestandosi a 48,3 punti (minimo in 30 mesi) rispetto ai 50,9 precedenti e ai 50,5 punti attesi. Di conseguenza, ilsi porta a 47 punti (minimo in 33 mesi) dai 48,6 precedenti e rispetto ai 48,5 attesi.Fra le maggiori economie europee, lamostra un miglioramento del PMI manifatturiero a 39,1 da 38,8 punti, sopra il consensus di 38,7 punti, e un calo del PMI sevizi a 47,3 da 52,3 (sotto il 51,5 atteso). In, il PMI manifatturiero si porta a 46,4 da 45,1 (45 punti il consensus) e il PMI servizi scende a 46,7 da 47,1 (era atteso 47,5)."Sfortunatamente il settore dei servizi dell'eurozona sta mostrando segnali di contrazione simili alla debole prestazione del manifatturiero - ha commentato, Chief Economist presso Hamburg Commercial Bank - Le aziende del terziario hanno certamente riportato il primo calo dell'attività dalla fine dello scorso anno, mentre si riduce ancora una volta la produzione manifatturiera. L'analisi degli indici PMI per le nostre previsioni a brevissimo termine sul PIL"."La pressione al ribasso dell'economia dell'eurozona di agosto èche è passata dalla crescita alla contrazione ad un ritmo inconsueto, mentre in Francia le aziende dei servizi hanno ridotto la loro attività ad una velocità simile a quella del mese scorso - ha spiegato - Nel settore manifatturiero, la produzione delle aziende tedesche ha registrato un calo ad un tasso di gran lunga più rapido di quelle francesi e questo alimenterà il dibattito nel considerare la Germania come malato d'Europa".