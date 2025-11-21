Milano 17:10
42.609 -0,72%
Nasdaq 17:10
23.979 -0,31%
Dow Jones 17:10
45.934 +0,40%
Londra 17:10
9.522 -0,06%
Francoforte 17:10
23.084 -0,84%

USA, PMI manifatturiero in novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, PMI manifatturiero in novembre pari a 51,9 punti, in calo rispetto al precedente 52,5 punti (la previsione era 52 punti).
