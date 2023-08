Intercos, flottante può salire. M&A per nuovi settori o mercati

Intercos

Il Sole 24 Ore

(Teleborsa) - Ildi, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan,(dal 36,2% attuale), a ulteriore beneficio della liquidità e dell'appeal del titolo. È quanto emerge da un'intervista dell'amministrato delegato Renato Semerari alSul piano dell'e della prevista e progressiva uscita dal capitale di alcuni soci di minoranza, "- ha detto l'AD - vale a dire ciò che spesso accade a società come la nostra che hanno come azionisti private equity prima della quotazione". A marzo due fondi hanno ceduto a investitori istituzionali il 5,7% del capitale sociale. "Questo - secondo Semerari - ci ha consentito di aumentare il flottante a beneficio della liquidità del titolo, fattore determinante per".Intercos punta anche sull'M&A con una strategia di crescita legata all'ingresso in nuovi settori merceologici o in nuovi mercati. "L'- spiega Semerari - resta un potenziale ancora largamente inespresso per Intercos. Dopo l'ingresso nel settore Hair&Body nel 2017 attraverso l'acquisizione di Cosmint, abbiamo compiuto diversi tentativi, ma a parte alcune operazioni limitate relative ai mercati dell'India [...] e della Corea [...]. Un grosso ostacolo alla nostra politica di M&A è stata in questi anni, la concorrenza del private equity"."Intercos: puntiamo a una strategia di crescita legata all'ingresso in nuovi settori merceologici, o che ci dia la possibilità di accrescere la presenza internazionale presidiando nuovi mercati", ha evidenziato.