Piazza Affari: movimento negativo per Intercos

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di prodotti cosmetici
, che mostra un decremento del 2,81%.
La tendenza ad una settimana di Intercos
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Intercos
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 10,93 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 11,29. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 10,81.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)