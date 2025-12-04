Milano 13:03
Piazza Affari: andamento sostenuto per Intercos

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di prodotti cosmetici, che avanza bene del 2,48%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Intercos mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,4%, rispetto a +0,32% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo scenario tecnico di Intercos mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,28 Euro con area di resistenza individuata a quota 11,74. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10,98.

