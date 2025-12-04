Piazza Affari: andamento sostenuto per Intercos

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di prodotti cosmetici
, che avanza bene del 2,48%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Intercos
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,4%, rispetto a +0,32% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo scenario tecnico di Intercos
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,28 Euro con area di resistenza individuata a quota 11,74. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10,98.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)