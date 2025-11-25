Milano 16:41
Piazza Affari: performance negativa per Intercos

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di prodotti cosmetici, che tratta con una perdita del 2,33%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Intercos rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Intercos è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 11,95 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 11,61. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 12,29.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
