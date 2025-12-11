Intercos, acquistate azioni proprie per oltre 1,6 milioni di euro

Intercos

produttore di prodotti cosmetici

(Teleborsa) -, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato di aver, tra il 4 e il 10 dicembre 2025, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 11,1038 euro per unpari aTali operazioni sono state realizzate nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2025, in attuazione del programma di acquisto avviato in data 12 settembre 2025.Al 10 dicembre, Intercos detiene 881.163 azioni proprie pari allo 0,9144% del capitale sociale.In Borsa, oggi, debole la giornata per il, che porta a casa un calo dello 0,73%.