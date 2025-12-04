Intercos, buyback per oltre 1,47 milioni di euro

(Teleborsa) -

Intercos, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato di aver acquistato, tra il 27 e il 3 dicembre 2025, complessivamente 128.432 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 11,4792 euro per un controvalore pari a 1.474.293,52 euro.



Tali operazioni sono state realizzate nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2025, in attuazione del programma di acquisto avviato in data 12 settembre 2025.



Al 3 dicembre, Intercos detiene 732.768 azioni proprie pari allo 0,7604% del capitale sociale.



A Piazza Affari, oggi, apprezzabile rialzo per il produttore di prodotti cosmetici, in guadagno dell'1,59% sui valori precedenti.









