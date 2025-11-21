Piazza Affari: seduta euforica per Intercos

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di prodotti cosmetici
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,76%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intercos
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Intercos
rispetto all'indice.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Intercos
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 11,76 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 11,76 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 11,76.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)