Piazza Affari: seduta euforica per Intercos

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Effervescente il produttore di prodotti cosmetici, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,76%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intercos evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Intercos rispetto all'indice.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Intercos, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 11,76 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 11,76 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 11,76.

