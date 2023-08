Kohl's, utili 2° trimestre sopra le attese. Ridotto l'inventario

Kohl's

(Teleborsa) -, catena statunitense di grandi magazzini, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 29 luglio 2023) conin diminuzione del 4,8% su base annua, a 3,7 miliardi di dollari, conin calo del 5%. Ilè stato del 39,0%, con un calo di 61 punti base.L'è stato di 58 milioni di dollari, ovvero 0,52 dollari per azione, e si confronta con l'utile netto di 143 milioni di dollari, ovvero 1,11 dollari per azione, dell'anno precedente. Gli, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 0,22 dollari."I nostri utili del secondo trimestre sono stati in linea con le nostre aspettative - ha commentato il- Abbiamo mantenuto un forte slancio delle vendite in Sephora presso Kohl’s,del 14% e gestito attentamente le spese. Inoltre, la solida generazione di flussi di cassa ci ha permesso di ridurre i nostri debiti nel periodo"., e prevediamo che contribuiranno in modo incrementale nella seconda metà dell’anno, e ancora di più nel 2024 e oltre - ha aggiunto - Abbiamo migliorato l'esperienza del negozio e recentemente abbiamo aperto altri 200 Sephora nei negozi Kohl's, e stiamo adottando misure per ottimizzare ulteriormente il nostro assortimento e semplificare le nostre strategie di valore. Guardando al futuro,e rimaniamo fiduciosi nelle nostre opportunità a lungo termine".