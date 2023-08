Ambromobiliare, si accende l'interesse degli investitori: rally con volumi consistenti

Ambromobiliare

4AIM Sicaf

MIT SIM

Directa SIM

(Teleborsa) - Il titolo, società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory e quotata su Euronext Growth Milan (EGM), èdalla giornata di ieri, quando ha iniziato a registrare. Oggi l'azione guadagna il 18% a quota 1,82 euro alle 12.30, dopo aver fatto il primo prezzo alle 11:02 con 1,84 euro ed essere poi salita fino a 1,92 euro. Consistenti anche i volumi: alle 12.30 sono passate di mano 94.800 azioni (pari al 3,4% del capitale sociale), per un controvalore di 175.864 euro.Ieri le azioni Ambromobiliare, dopo essere state sospese pochi minuti dopo l'apertura delle contrattazioni (avendo segnato un +12,4% a 1,54 euro), non hanno fatto più prezzo, nemmeno in asta di chiusura. Sono comunque passati di mano 74.400 titoli (pari al 2,7% del capitale sociale), per un controvalore di 108.054 euro. Si tratta di un, considerando che il controvalore dei primi sette mesi del 2023 è stato di circa 184 mila euro.A fine seduta Borsa Italiana ha comunicato che dalla seduta odierna, 24 agosto 2023, e fino a successiva comunicazione, sulle azioni ordinarie AmbromobiliareIl rally di Ambromobiliare non sembra toccare. Ieriha segnato un +8,39% a 179,92 euro per azione, con un controvalore di 9.526,80 euro, ma oggi non ha ancora scambiato.non ha invece scambiato nemmeno ieri, rimanendo ferma ai 3,86 euro del 22 agosto.Da Ambromobiliare derivano infatti. Nel 2016 c'è stata la promozione costituzione di 4AIM Sicaf, holding di partecipazioni vigilata da Bankitalia specializzata nell'investimento in società quotate sui Growth Market. Nel 2019 c'è stata la promozione e costituzione di MIT SIM, società d'intermediazione mobiliare che opera come Specialist, Global Coordinator ed Euronext Growth Advisor sul mercato EGM (e che ha Massimo Segre dicome maggiore azionista). Sempre orientata al funzionamento dei Growth Market, nel 2019 Ambromobiliare è stata tra i soci fondatori di AssoNext, associazione di categoria che raggruppa sia le società quotate sia gli operatori attivi su EGM.Il presidente di Ambromobiliare è, mentre l'amministratore delegato è. Quest'ultima è anche presidente di MIT SIM, che vedecome consigliere con deleghe a Sales e Marketing. Natali (che è stato a lungo AD di Ambromobiliare e presiede attualmente AssoNext) è pure amministratore delegato di 4AIM Sicaf.In questo mese sono anche, con circa 210 mila pezzi passati di mano in quattro sedute (9, 10, 11 e 16 agosto), nonostante il prezzo del titolo fosse molto lontano dal prezzo di esercizio di 3 euro (il terzo periodo di esercizio è compreso tra il 2 ottobre 2023 e il 31 ottobre 2023).Ledi Ambromobiliare sono 2.721.757, mentre i(residui in circolazione) sono 3.321.757. Ambrogest SpA (società da cui è nata la stessa Ambromobiliare e riferibile a Alberto Franceschini) è il primo azionista con il 17,14%, seguita da Alberto Franceschini con l'11,82% e altri tre azionisti significativi tra il 5 e il 10%, mentre il restante 48,97% è in mano al mercato.