Apre in leggero rialzo Wall Street: si tenta il rally di fine anno nonostante i volumi ridotti

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che avanza a 48.242 punti; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 6.862 punti.Guadagni frazionali per il(+0,46%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,38%).(+1,36%),(+0,80%) e(+0,73%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,53%, si attesta come peggiore del mercato.Ilprende piede a Wall Street, con gli investitori che puntano a ulteriori rialzi per il 2026. Nonostante i volumi ridotti tipici della settimana festiva, l’apertura odierna conferma il trend positivo.Sul, l’attenzione è rivolta alla pubblicazione del PIL del terzo trimestre, sebbene il dato sia considerato retrospettivo a causa dello shutdown. Gli occhi dei trader sono puntati soprattutto sulla: dopo il forte indebolimento di novembre, il mercato cerca segnali di ripresa nel sentiment per consolidare il rimbalzo dei titoli tecnologici.Tra i(+1,29%),(+1,23%),(+0,84%) e(+0,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,27%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,66%.(+4,03%),(+3,75%),(+3,35%) e(+3,12%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,01%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,72%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,63%.