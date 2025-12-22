Milano 17:04
44.623 -0,30%
Nasdaq 17:04
25.448 +0,40%
Dow Jones 17:04
48.343 +0,43%
Londra 17:04
9.865 -0,32%
Francoforte 17:04
24.282 -0,03%

Apre in leggero rialzo Wall Street: si tenta il rally di fine anno nonostante i volumi ridotti

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 48.242 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 6.862 punti.

Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,46%); come pure, in moderato rialzo l'S&P 100 (+0,38%).

Energia (+1,36%), beni di consumo secondari (+0,80%) e materiali (+0,73%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore utilities, con il suo -0,53%, si attesta come peggiore del mercato.

Il rally di fine anno prende piede a Wall Street, con gli investitori che puntano a ulteriori rialzi per il 2026. Nonostante i volumi ridotti tipici della settimana festiva, l’apertura odierna conferma il trend positivo.

Sul fronte macroeconomico, l’attenzione è rivolta alla pubblicazione del PIL del terzo trimestre, sebbene il dato sia considerato retrospettivo a causa dello shutdown. Gli occhi dei trader sono puntati soprattutto sulla fiducia dei consumatori di dicembre: dopo il forte indebolimento di novembre, il mercato cerca segnali di ripresa nel sentiment per consolidare il rimbalzo dei titoli tecnologici.
Tra i protagonisti del Dow Jones, Nvidia (+1,29%), Caterpillar (+1,23%), American Express (+0,84%) e JP Morgan (+0,83%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su United Health, che ottiene -1,27%.

Sottotono Merck che mostra una limatura dello 0,66%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Micron Technology (+4,03%), Warner Bros Discovery (+3,75%), Marvell Technology (+3,35%) e Axon Enterprise (+3,12%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Biogen, che continua la seduta con -1,01%.

Deludente Kraft Heinz, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca CDW, che mostra un piccolo decremento dello 0,72%.

Discesa modesta per Astrazeneca, che cede un piccolo -0,63%.
