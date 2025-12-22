Apre in leggero rialzo Wall Street: si tenta il rally di fine anno nonostante i volumi ridotti

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones
, che avanza a 48.242 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
procede a piccoli passi, avanzando a 6.862 punti.
Guadagni frazionali per il Nasdaq 100
(+0,46%); come pure, in moderato rialzo l'S&P 100
(+0,38%). Energia
(+1,36%), beni di consumo secondari
(+0,80%) e materiali
(+0,73%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore utilities
, con il suo -0,53%, si attesta come peggiore del mercato.
Il rally di fine anno
prende piede a Wall Street, con gli investitori che puntano a ulteriori rialzi per il 2026. Nonostante i volumi ridotti tipici della settimana festiva, l’apertura odierna conferma il trend positivo.
Sul fronte macroeconomico
, l’attenzione è rivolta alla pubblicazione del PIL del terzo trimestre, sebbene il dato sia considerato retrospettivo a causa dello shutdown. Gli occhi dei trader sono puntati soprattutto sulla fiducia dei consumatori di dicembre
: dopo il forte indebolimento di novembre, il mercato cerca segnali di ripresa nel sentiment per consolidare il rimbalzo dei titoli tecnologici.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Nvidia
(+1,29%), Caterpillar
(+1,23%), American Express
(+0,84%) e JP Morgan
(+0,83%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su United Health
, che ottiene -1,27%.
Sottotono Merck
che mostra una limatura dello 0,66%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Micron Technology
(+4,03%), Warner Bros Discovery
(+3,75%), Marvell Technology
(+3,35%) e Axon Enterprise
(+3,12%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Biogen
, che continua la seduta con -1,01%.
Deludente Kraft Heinz
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca CDW
, che mostra un piccolo decremento dello 0,72%.
Discesa modesta per Astrazeneca
, che cede un piccolo -0,63%.