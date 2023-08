Aeroporto di Venezia, forte incremento del traffico sul Nord America: da gennaio a luglio 555mila passeggeri

(Teleborsa) - Da inizio anno, itra l’e ilhanno segnato una forte ripresa e un incremento rispetto al 2019, anno di riferimento prima della crisi determinata dalla pandemia. Da gennaio a luglio, i passeggeri che hanno volato da/per Stati Uniti e Canada sono stati complessivamente 555mila, in crescita del 4% sullo stesso periodo del 2019. Di questi, 272mila hanno utilizzato i voli diretti che operano in questa stagione estiva e che collegano giornalmente Venezia coned(Delta Air Lines),(United Airlines) e(American Airlines). A questi si aggiungono i 4 voli settimanali su Toronto e Montreal operati da Air Canada ed Air Transat.A conferma dell’ottimo trend, si evidenzia che quest’annoha anticipato a marzo ilstorico con New York JFK, mentre United Airlines sta operando per la prima volta la tratta verso New York Newark con unda 276 posti, più capiente rispetto al precedente B-767 da 214 posti. Tutti i vettori nord-americani sono soddisfatti dei riempimenti dei voli, la cui media risulta pari al 93%, con punte del 96%, ben superiore all’85% del 2019.Per il 2024 la rete didel Marco Polo si rafforzerà ulteriormente:ha infatti annunciato la ripresa del volo diretto Venezia-Chicago (assente dal 2019), hub dal quale la compagnia offre prosecuzioni per oltre 100 destinazioni nel continente americano. Inoltre, il vettore anticiperà ad aprile l’operatività del volo Venezia-Philadelphia. I biglietti sono già acquistabili dal sito della compagnia.“Siamo molto soddisfatti per il grande lavoro di squadra realizzato con le compagnie aeree nordamericane, che ha portato agli eccellenti risultati di questa stagione e grazie al quale stiamo ampliando l’offerta per il 2024” – dichiara, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE – “Con la riattivazione del volo su Chicago dalla prossima stagione estiva, portiamo a conclusione la ricostruzione dell’offerta sul Nord America, continuando nel contempo ad approfondire nuove opportunità di collegamenti diretti in risposta alle forti potenzialità espresse da questo segmento di mercato”.