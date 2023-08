Hawaiian Electric citata in giudizio da autorità dopo incendi. S&P taglia rating

Hawaiian Electric

S&P Global

(Teleborsa) - La, nelle Hawaii (USA), haaccusando la compagnia elettrica di aver agito con negligenza, non avendo spento le sue apparecchiature nonostante gli avvertimenti che i venti degli uragani avrebbe potuto abbattere le linee elettriche, innescando incendi. Secondo le autorità,, sfollandone altre centinaia.Le perdite "gravi e catastrofiche" dovute agli incendi "" se l'azienda elettrica avesse implementato un piano per interrompere l'energia elettrica, ha affermato la contea.Intanto, Hawaiian Electric ha dichiarato chea partire dal terzo trimestre e ha annunciato altre misure per rafforzare il proprio bilancio.Inoltre,haHawaiian Electric e tutte le sue controllate al ratingda "BB-", citando il probabile accesso difficile della società ai mercati dei capitali.