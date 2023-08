Lockheed Martin, contratto da 2,7 miliardi di dollari con la US Navy

Lockheed Martin

(Teleborsa) - La Marina degli Stati Uniti ha assegnato a Sikorsky, una società del colosso statunitense, undi dollari per costruire e consegnare. Si tratta del più grande appalto fino ad oggi per questo velivolo multi-missione."L'assegnazione di questo contratto per 35 elicotteri CH-53K stabilizza la base di fornitura nazionale di Sikorsky, creae fornisce al Corpo dei Marines degli Stati Uniti le tecnologie trasformative del 21° secolo", ha affermato Paul Lemmo, presidente di Sikorsky.L'accordo comprendeaircraft per ilaircraft per. Sikorsky inizierà a consegnare questi aerei nel 2026.