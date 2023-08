Mimit, 42 milioni per la selezione di nuovi poli di innovazione digitale

(Teleborsa) - Firmato ilche stanziaper la selezione di 6 nuovi poli di innovazione per favorire ladelle imprese. I poli costituiranno i punti di accesso per le imprese al sistema di trasferimento tecnologico composto daie dagli. La selezione è rivolta ad enti pubblici e privati che svolgono attività di rappresentanza, supporto e promozione delle imprese a livello nazionale. L'obiettivo è costituire hub digitali per l’erogazione di servizi di first assessment digitale e orientamento.L'iniziativa è realizzata nell’dell’Investimento 2.3 “Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria”, della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”del PNRR.finali dei servizi erogati dai Poli sono le imprese, in particolare le, nei limiti di quanto previsto dalla normativa europea sugli aiuti di stato. Il decreto direttoriale è stato inviato agli organi competenti per la registrazione e il controllo.