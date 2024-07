Sanlorenzo, accordo di sviluppo con MIMIT da 91,5 milioni di euro. Previste 200 assunzioni

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, e la sua controllata Bluegame, in qualità di soggetto aderente, hanno sottoscritto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Invitalia e Regione Toscana unche prevede la realizzazione di un "ambizioso programma industriale di investimenti".In particolare, ilmetterà a disposizione oltre, mentre la Regione Toscana ha formalizzato la propria disponibilità al cofinanziamento dei progetti afferenti al territorio per un ammontare complessivo di 500.000 euro.Il programma, che sarà attuato nelle- a La Spezia (SP), Ameglia (SP), Viareggio (LU) e Massa (MS) - è incentrato sulla massima sostenibilità e innovazione tecnologica, soprattutto in chiave di combustibili e materiali green applicati allo sviluppo prodotto, nonché di digitalizzazione di servizi e processi, uniti ad un significativo aumento della capacità produttiva, si legge in una nota.Grazie a tale accordo, Sanlorenzo si impegna all', con un risvolto occupazionale più che proporzionale su tutta la filiera del territorio.I progetti di investimento riguarderanno anche lae una rivisitazione degli spazi degli stabilimenti secondo le best practice produttive più moderne."L'accordo aggiunge un ulteriore importante tassello nella nostrain cui operiamo e che continuiamo a valorizzare - ha affermato, Presidente e CEO di Sanlorenzo - Siamo felici di poter contare sul sostegno e la collaborazione delle istituzioni".