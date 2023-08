RdC, Calderone: "Nuovo sistema SFL garantisce cambio paradigma"

(Teleborsa) - Laha permesso al governo die garantire a chi si attiva uned unper un massimo di 12 mesi grazie al Supporto Formazione Lavoro. Lo ha detto il ministro del Lavoro,, in una intervista a Il Messaggero.per completare lache dovrà gestire il Supporto per la Formazione e il Lavoro dal 1 settembre e l'Assegno di inclusione da gennaio 2024", assicura la titolare del Lavoro, aggiungendo "ma mai realmente applicato"."Il percorso diè stato avviato da tempo coinvolgendodegli interessati", spiega Calderone, ricordando che il Reddito di Cittadinanza è costato ai contribuenti 30 miliardi e che le misure si sono dimostrate incapaci di far uscire le famiglie da una condizione di disagio sociale e lavorativo."Stando alle ultime rilevazioni, l'attività fin qui fatta rende, come la Campania", sottolinea il Ministro, ribadendo che l'obiettivo è "far finalmente funzionare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro".In vista della legge di bilancio, infine, Calderone auspica di poter continuare a sostenere gli investimenti in welfare aziendale con una tassazione agevolata, mantenere il cune fiscale per il 2024 e la detassazione dei premi di produttività.