Milano 14:11
44.239 +0,28%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:11
9.703 -0,50%
Francoforte 14:10
24.147 -0,34%

Francoforte: su di giri Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per Redcare Pharmacy N.V, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,06%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 61,85 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 65,3. Il peggioramento di Redcare Pharmacy N.V è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 59,6.

