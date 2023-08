EXOR, Elkann: investimento in Philips naturale evoluzione verso settore salute

(Teleborsa) -, presidente di Stellantis e Ferrari, torna a parlare dell', in una intervista rilasciata al Financial Times, e lo definiscedel portafoglio di Exor, la holding di partecipazioni di famiglia,Elkann ha spiegato che Exor hae l'investimento effettuato lo scorso anno nel gruppo sanitario francese Institut Merieux lo dimostra, avendo "rafforzato la nostra convinzione sull'importanza di questo settore e sulla sua crescita potenziale"., ricordando che sotto Gianni Agnelli, nonno di Elkann, l'attività era focalizzata sull'industria automobilistica, ma la holdng aveva anche altre partecipaizoni nei settori alimentare, finanziario, dei consumi e immobiliare, nei media e nel calcio.nella holding di famiglia - ricorda il quotidnao britannico - Fiat eraed il futuro del gruppo era in bilico, manetto da circa quattro miliardi di euro nel 2009 a 33 miliardi di euro quest'anno e le sue azioni Exor sono passate da valori a una cifra agli attuali 80 euro per azione.Elkann ha raccontato che ildopo la morte del nonno fu di, poi di, per garantire una crescita costante, ma ora Exor ha promesso dinei tre settori chiave della tecnologia, del lusso e della sanità., ha confermato al FT, direttore operativo di Exor e presidente di CNH Industrial, aggiungendo n"siamo cresciuti ma siamo ancora una squadra snella e affiatata, il che ci porta a essere molto concentrati su dove vogliamo investire".Exor quest'anno è tornata anche nel settore dei servizi finanziari con il lancio di Lingotto, una societaà' di investimento con sede a Londra presieduta dall'ex cancelliere britannico George Osborne.Elkann afferma che "non c'è alcuna certezza su ciò che ci aspetta. Ciò che è chiaro per noi è, ovvero".