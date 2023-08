Powell e Lagarde si confermano falco: ecco i possibili riflessi sull'economia

(Teleborsa) -, a dispetto di chi attendeva una svolta nella politica monetaria e la promessa di una inversione di tendenza a breve. Nulla di tutto ciò, anzi, il Presidenteha continuato a ripetere il suo mantra, sottolineando che le decisioni dipenderanno dai dati e che la banca centrale americanasino a quando non sarà sicura che l'inflazione si sta muovendo verso il suo target del 2%., che non può che seguire la scia, nonostante in Europa vi siano già chiari segnali di recessione."Il lavoro della Federal Reserve è die lo faremo", ha chiarito Powell, aggiungendo "abbiamo alzato i tassi in maniera significativa e sebbenesia scesa rispetto al picco, uno sviluppo gradito,e pertanto rimaniamo intenzionati ad alzare i tassi ancora fino a che l'inflazione scenderà verso l'obiettivo del 2%".Il numero uno della Fed ha poi ribadito che rper sodisfare il doppio mandato di assicurare una bassa inflazione ed un solido mercato del lavoro e "servirà la stabilità dei prezzi per ottenere un periodo sostenuto di forti condizioni del mercato del lavoro a beneficio di tutti".Considerazioni analoghe son state consegnate dalla Presidente della BCE Christine Lagarde, che però si sta confrontando con uno scenario più complesso dove la recessione è già una realtà. Secondo Lagarde,e l'Istituto di Francoforte deve "stabilire iper il tempo necessario per raggiungere in maniera tempestiva il ritorno dell'inflazione all'obiettivo del 2%"."Guardando avanti dobbiamo restare", ha ammesso la Presidente riconoscendo che non esiste un "manuale di istruzioni" per gestire la situazione attuale e che in una fase di incertezza come quella attuale "è anche più importante che le banche centrali forniscano un'ancora numerica per le economie e che assicurino la stabilità dei prezzi in linea con i loro mandati"."Il fatto che la Fed continuerà a dipendere dai dati e potrebbe alzare ancora i tassi in risposta alla forte crescita e alla tenuta del mercato del lavoro, mantenendo una politica restrittiva per un periodo prolungato, ha implicazioni importanti per l'Europa e la Bce", sottolinea, Chief European Economist,Per l'economista "ci sonosta scivolando verso la" e l'ipotesi che la Fed alzi ancora i tassi "nei confronti del dollaro" e "darebbe sollievo all'industria manifatturiera europea in difficoltà", ma "rispetto a quanto previsto in precedenza" a causa dei rincari del costo delle materie prime in euro."La Bce potrebbe quindi essere costretta a rialzare nuovamente i tassi o a mantenere la", sostiene Wieladek, secondo cui vi sarebbe anche "un aumento dei rendimenti obbligazionari globali, il che rappresenta unadella periferia europea"."Ile le prospettive di crescita a lungo termine sono deboli. Ciò comporta il rischio che i mercati tornino a percepire la dinamica del debito italiano come insostenibile. Ciò significa anche chein suo possesso. A causa di questi rischi, il QT della Bce potrebbe quindi avere una portata più limitata rispetto a quello di altre banche centrali".