Debito pubblico, Unimpresa: oltre metà in mano a Bankitalia e banche italiane

(Teleborsa) -: 1.415 miliardi di euro su complessivi. Si tratta di una percentuale pari al: in meno di due anni, dunque, il sistema bancario, con ilha costituito un blocco di sicurezza per le finanze pubbliche del nostro Paese. Ma i fondi d’investimento stranieri, pur avendo ridotto la loro quota di sottoscrizione di bond pubblici italiani, nello stesso periodo, di quasi quattro punti percentuali, restano: il totale delle obbligazioni emesse dalagli investitori stranieri ammonta a oltre 746 miliardi (dato di maggio scorso),, secondo il quale le famigliedel debito pari ain aumento di quasi 80 miliardi rispetto aiche corrispondevano, in quella fase, all’8,5% dei bot e btp in circolazione. "Chi pensa che la tassa sulle banche possa rappresentare un pericolo per le finanze pubbliche, e quindi un problema serio per il Paese, di fatto sostiene che i vertici del settore bancario italiano intendono ricattare il governo. Una castroneria e una assurdità allo stesso tempo: la lungimiranza e la serietà deiè nota a tutti e mai gli amministratori delegati dei principali gruppi del. Come abbiamo già sottolineato, rispetto ai 75 miliardi di euro di utili messi insieme dalle banche negli ultimi cinque anni, il prelievo introdotto col decreto legge dello scorso 7 agosto potrebbe attestarsicommenta ila giugno ilSecondo il rapporto del Centro studi di Unimpresa, che ha elaborato dati statistici della banca d’Italia, complessivamente, banche e Banca d’Italia hanno più della metà (50,3%) dei titoli di Stato pari a una cifra di 1.415,1 miliardi, più alta di 138,1 miliardi (+10,8%) rispetto ai 1.276,8 miliardi di fine 2021 quando Banca d’Italia e istituti detenevano, complessivamente il 47,8% del debito in circolazione ovvero 1.276,8 miliardi su 2.670,5 miliardi totali. La quota di obbligazioni pubbliche in mano alle banche (24,5%) è in lieve calo rispetto a fine 2021, quando la percentuale di bot e btp detenuti corrispondeva al 25,8%, con 688,7 miliardi su 2.670 miliardi totali: oggi gli istituti di credito del Paese hanno 689,1 miliardi che corrispondono al 24,85 del debito pubblico in circolazione. Gli altri grandi apporti finanziari per lo Stato arrivano dalla Banca d’Italia e dai fondi stranieri (cui spetta il record di sottoscrizioni):Da rilevare”, con 805,8 miliardi, una quota debito pubblico tricolore pari al 30,1%. In meno di due anni, i grandi fondi internazionali hanno disinvestito quasi 60 miliardi di euro scendendo al 26,5% del totale e il maggior soccorso è arrivato da Banca d’Italia che, al contrario, ha incrementato la sua fetta di debito di circa 137,9 miliardi, passando dal 22% al 25,8%. Anche le famiglie, il cosiddetto settore “retail”, hanno cominciato ad apprezzare di più il debito italiano, probabilmente incoraggiati dai maggiori rendimenti garantiti dal Tesoro, in linea con l’aumento del costo del denaro deciso dalla Banca centrale europea, portato in 12 mesi dallo zero al 4,25%: i piccoli risparmiatori, oggi, sono titolari di 306,8 miliardi, pari al 10,9% del totale, mentre a fine 2021 le obbligazioni pubbliche nei portafogli delle famiglie si attestavano a 227,1 miliardi (8,5%). Un’altra riduzione, seppur meno consistente, si è poi registrata per i fondi d’investimento italiani: la loro quota è calata di 13,6 miliardi, da 360,6 miliardi a 347,1 miliardi, con la percentuale scesa dal 13,5% al 12,3%.