Germania, GFK conferma fiducia consumatori in deciso peggioramento

(Teleborsa) -nel mese di settembte., in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per settembre 2023 un, rispetto al -24,6 di agosto (dato rivisto da un preliminare di -24,4). La lettura èdegli analisti, che erano per un livello del sentiment a -24,3 punti.Peggiorano anche le, con l'indicatore che scivola in territorio negativo a quota -6,2 punti. Peggiora anche l'indicatore sullache scende a -17 punti. Quello sulleè sceso a -11,5 punti."La fiducia dei consumatori attualmente non mostra una tendenza chiara, né al ribasso né al rialzo", spiega, esperto del GfK Institute, facendo cenno all'impatto dell'inflazione ed ammettendo "le possibilità che la fiducia dei consumatori possa riprendersi in modo sostenibile prima della fine di quest’anno stanno diminuendo sempre più".