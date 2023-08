Grayscale vince causa contro SEC per lanciare primo ETF Bitcoin

(Teleborsa) -, il più grande gestore patrimoniale al mondo di digital currency asset, ha annunciato che la D.C. Circuit Court of Appeals si è pronunciata a favore di Grayscale nella sua causa che contestava la decisione della Securities and La Exchange Commission (SEC) di negare laLa, affermando che l'azienda "ha presentato prove sostanziali del fatto che Grayscale è simile, attraverso i fattori normativi rilevanti, agli ETP sui futures bitcoin. La Commissione non è riuscita a spiegare adeguatamente il motivo per cui ha approvato la quotazione di due ETP su futures su bitcoin ma non dell'ETP su bitcoin proposto da Grayscale. In assenza di una spiegazione coerente, questo. Pertanto accogliamo la petizione di Grayscale per la revisione e annulliamo l'ordine della Commissione"."Si tratta di unaper gli investitori americani, per l'ecosistema Bitcoin e per tutti coloro che hanno sostenuto l'esposizione a Bitcoin attraverso le protezioni aggiuntive del wrapper ETF - ha affermato"Grayscale ha aderito alle norme e ai regolamenti finanziari statunitensi nella creazione della nostra suite di prodotti sin dalla nostra fondazione nel 2013, sostenuta da una convinzione fondamentale: gli investitori meritano un accesso trasparente e regolamentato alle criptovalute - ha aggiunto - È incredibilmente entusiasmante il fatto che siamo".Le quotazioni di Grayscale Bitcoin Trust (BTC) sono andate alle stelle dopo l'annuncio delle vittoriale legale, segnando un +18%. Ottima anche la, con il Bitcoin in rialzo del 6% e Ehereum del 4%.