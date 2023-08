Olidata scatta in Borsa dopo aggiudicazione bando

Olidata

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo della consulenza tecnologica e dell'integrazione di sistemi. Il titolo è scattato dopo che ieri sera la società ha comunicato di essersi aggiudicata un. In particolare, l'appalto è stato assegnato alla sua controllata Sferanet in RTI al 30%.Spicca il volo, che si attesta a 0,316 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,3293 e successiva a quota 0,3573. Supporto a 0,3013.