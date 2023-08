USA, fiducia consumatori cala oltre le attese ad agosto

(Teleborsa) - Diminuisce la fiducia dei consumatori americani. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sulha segnalato un calo dell'indice a 106,1 punti nel mese di2023 rispetto ai 114 punti del mese di luglio (dato rivisto da 117 punti) e contro attese di 116 punti del consensus.Nello stesso periodo l'indice sullasi porta a 144,8 punti da 153 precedenti, mentre l'indice sulleè sceso a 80,2 punti da 88 punti."La fiducia dei consumatori è crollata nell’agosto 2023, cancellando gli aumenti consecutivi di giugno e luglio - ha affermato Dana Peterson, capo economista del Conference Board - I dati deludenti di agosto riflettono cali sia delle condizioni attuali che degli indici delle aspettative. Le risposte alle domande hanno mostrato che i consumatori eranoin generale, e per i generi alimentari e la benzina in particolare"."Il calo della fiducia dei consumatori è stato, e soprattutto tra i consumatori con un reddito familiare pari o superiore a 100.000 dollari, così come tra quelli che guadagnano meno di 50.000 dollari. La fiducia è rimasta relativamente stabile per i consumatori con redditi compresi tra 50.000 e 99.999 dollari", ha aggiunto.