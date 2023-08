Brown-Forman conferma guidance nonostante trimestrale deludente

Brown-Forman

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nel settore degli alcolici e del vino, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 31 luglio 2023) conin aumento del 3% a 1,04 miliardi di dollari (+2% su base organica). L'è diminuito del 4% a 327 milioni di dollari (-6% su base organica) e l'è diminuito del 7% a 0,48 dollari.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 0,53 dollari su vendite per 1,05 miliardi di dollari."Come anticipato, la nostra crescita del primo trimestre è stata influenzata dal difficile confronto delle spedizioni dell'anno fiscale 2023, quando abbiamo ricostruito l'inventario influenzato da precedenti problemi di fornitura di vetro - ha commentato il- Continuiamo ad avere fiducia nella forza delle nostre persone, dei nostri marchi e della nostra attività edi una crescita organica delle vendite nette del 5-7% e di una crescita organica del reddito operativo del 6-8%".