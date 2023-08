Immatricolazioni auto nuove UE: +15,2% a luglio. Stellantis in calo

Volkswagen

(Teleborsa) - A2023, ilha continuato la sua traiettoria di crescita, espandendosi del, il dodicesimo mese consecutivo di crescita. Lo ha affermato la European Automobile Manufacturers' Association (ACEA), spiegando che le immatricolazioni di nuove auto hanno raggiunto le, mentre il blocco si riprende dalla carenza di componenti dello scorso anno. La maggior parte dei mercati ha registrato una solida crescita, compresi i quattro maggiori: Francia (+19,9%), Germania (+18,1%), Spagna (+10,7%) e Italia (+8,7%)., le immatricolazioni di nuove auto nell'UE sono cresciute in modo significativo (+17,6%), per un totale di 6,3 milioni di unità. Nonostante la ripresa, i volumi da inizio anno sono ancora inferiori del 22% rispetto al 2019. In questo periodo di sette mesi si sono registrati incrementi percentuali a due cifre nella maggior parte dei mercati, compresi i quattro più grandi: Spagna (+21,9%), Italia (+20,9%), Francia (+15,8%) e Germania (+13,6%).A luglio, la quota di mercato delleè salita al 13,6% (rispetto al 9,8% dello stesso mese dell'anno scorso). Le autohanno mantenuto la loro posizione di seconda scelta tra gli acquirenti di auto nuove, conquistando oltre un quarto del mercato. Tuttavia, le auto con motore a(ICE), compresi i modelli a benzina e diesel, hanno mantenuto una quota di mercato combinata pari alla metà delle vendite di auto nuove.A luglio, le nuove immatricolazioni dinell'UE sono aumentate sostanzialmente del 60,6%, raggiungendo 115.971 unità e rappresentando il 13,6% del mercato. La maggior parte dei mercati dell’UE è cresciuta in modo significativo con incrementi percentuali a doppia e tripla cifra, compresi i due maggiori, Germania (+68,9%) e Francia (+32,4%). Cumulativamente, le vendite di auto elettriche a batteria hanno registrato un significativo aumento del 54,7% da gennaio a luglio, con 819.725 unità immatricolate.Le nuove immatricolazioni disono aumentate del 31,6% a luglio, alimentate principalmente dalla solida crescita nei maggiori mercati della regione: Germania (+46,6%), Francia (+32,8%), Spagna (+30,8%) e Italia (+16,7%). Ciò ha portato ad un incremento cumulato del 28,5%, con quasi 1,6 milioni di unità vendute tra gennaio e luglio, pari ad un quarto della quota di mercato.Il mese scorso, le nuove immatricolazioni dinell'UE sono aumentate del 14,5%, raggiungendo 67.060 unità. La forte performance nei principali mercati come Paesi Bassi (+107,6%), Francia (+80%) e Spagna (+42,7%) è stata compensata da un calo in Germania (-39,5%), il mercato più grande per questo tipo di carburante. Nonostante questa crescita, la quota di mercato delle auto ibride plug-in è rimasta stabile al 7,9% a luglio.Nel mese di luglio il mercato europeo delle auto aè cresciuto del 5%, raggiungendo le 304.903 unità. La quota di mercato è però scesa dal 39,3% al 35,8% rispetto allo scorso luglio. Questa crescita è stata trainata principalmente da una solida performance nei principali mercati, in particolare Francia (+16,4%) e Germania (+12,5%). Nei primi sette mesi di quest’anno sono state vendute oltre 2,3 milioni di auto a benzina, con un sostanziale aumento del 14,3% rispetto al 2022.D'altro canto, il mercato UE delle autoha continuato a diminuire (-9,1% a luglio), nonostante la crescita in Germania (+2,7%) e nei mercati dell'Europa centrale e orientale, in particolare Slovacchia (+36,1%) e Romania (+19,8%). ). Le auto diesel rappresentano ora una quota di mercato del 14,1%, in calo rispetto al 17,9% del luglio dello scorso anno.A livello di gruppi automobilistici,mantiene la sua leadership con 233.184 auto immatricolate a luglio (+17,9% sullo stesso mese dello scorso anno), seguito da(144.227, -6,1%),(90.310, +16,9%),(78.609, +3,2%),(57.589, +15,2%).