Saipem annuncia avvio collocamento obbligazioni senior unsecured

(Teleborsa) -, a seguito dell’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella riunione tenutasi in data 30 agosto 2023, annuncia l’avvio delcon scadenza al 2029 L’importo nominale complessivo delle Obbligazioni oggetto del Collocamento è previsto sia pari a. I proventi netti del Collocamento saranno utilizzati per finalità aziendali di carattere generale, ivi incluso il rifinanziamento di una porzione dell’indebitamento esistente.Le Obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie dell’Emittente, subordinatamente all’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria dei soci, di unacon esclusione del diritto di opzione, prevista(“Long-stop Date”).Nel caso di mancata approvazione della Delibera Assembleare entro la Long-stop Date, l’Emittente potrà, con avviso scritto, rimborsare integralmente, e non solo parzialmente, le Obbligazioni, ad un importo pari al maggiore tra il 102% dell’importo nominale delle Obbligazioni, ed il 102% del c.d. Fair Bond Value delle Obbligazioni. Nel caso di mancata approvazione della Delibera Assembleare e di mancata pubblicazione della Shareholder Event Notice, gli obbligazionisti avranno il diritto di ricevere il rimborso delle Obbligazioni nel corso del c.d. Settlement Period al c.d. Cash Settlement Amount.È previsto che le Obbligazioni siano nominative ed, abbiano taglio minimo unitario di EUR 100.000 e abbiano unaa tasso fisso annuoL’Emittente intende presentare la richiesta di ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul mercato Vienna MTF gestito dalla Borsa di Vienna entro 90 giorni dalla Data di Emissione.Nel contesto del Collocamento, BNP PARIBAS agirà in qualità di Sole Structuring Bank. BNP PARIBAS, HSBC, Intesa Sanpaolo e UNICREDIT BANK AG agiranno in qualità di Joint Global Coordinators nell’ambito del Collocamento e del Concurrent Delta Placement. BNP PARIBAS, HSBC, Intesa Sanpaolo, UNICREDIT BANK AG, ABN AMRO in collaborazione con ODDO BHF, Banca Akros – Gruppo Banco BPM, Citigroup e DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT agiranno in qualità di Joint Bookrunners nell’ambito del Collocamento.