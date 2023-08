Air France-KLM annuncia raggruppamento azionario e riduzione capitale

Air France - KLM

(Teleborsa) -annuncia unmediante riduzione del valore nominale di ciascuna azione, così come deciso dal CdA il 4 luglio scorso ed approvato dall'assemblea straordinaria del 7 giugno 2023.L'operazione si concretizza nelciascuna,, pari ad una riduzione di 9 euro per azione che sarà imputata alla riserva “sovrapprezzo di emissione”. Il capitale sociale della Società è quindi pari a 257.053.613 euro suddiviso in 257.053.613 azioni (codice ISIN FR001400J770) del valore nominale di 1 euro ciascuna.A seguito del raggruppamento azionario,emesse dalla compagnia: le obbligazioni subordinate convertibili in nuove azioni emesse per un importo nominale di 305,3 milioni di euro tramite collocamento presso investitori qualificati il ??16 novembre 2022 ("OC Hybrids") e le obbligazioni convertibili in nuove azioni (OCEANE) emesse per un importo di 500 milioni di euro nel marzo 2019 e in scadenza nel 2026 ("Oceanes 2026"): il nuovo rapporto di conversione sarà quindi pari a 6.549,6463 nuove azioni per OC Hybride e 0,178 nuove azioni per Océane 2026.