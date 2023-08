Campbell, outlook migliore del previsto dopo 2023 in crescita

Campbell Soup

(Teleborsa) -, storica azienda conserviera statunitense famosa per le sue zuppe, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 30 luglio 2023) conin aumento del 4% e vendite nette organiche in aumento del 5% a 2,1 miliardi di dollari. L'è aumentato da 571 milioni di dollari a 656 milioni di dollari, con il margine lordo ael 31,7% dal 28,7%. L'è diminuito di 0,06 dollari, o dell'11%, a 0,50 dollari per azione, riflettendo principalmente la diminuzione dell'EBIT rettificato e gli interessi passivi leggermente più elevati.Le vendite nette dell'sono aumentate del 9% e le vendite nette organiche sono aumentate del 10% a 9,4 miliardi di dollari. L'EPS rettificato è aumentato di 0,15 dollari , o del 5%, a 3,00 dollari , in linea con le ultime linee guidance della società per il 2023."Abbiamo realizzato un forte anno fiscale 2023 con una crescita sia dei ricavi che dei profitti, superando le nostre aspettative iniziali e dimostrando slancio rispetto al nostro piano strategico - ha affermato il- Guardando al futuro, vediamo l'anno fiscale 2024 comerispetto al nostro piano strategico. Ci aspettiamo una crescita accelerata e un miglioramento dei margini negli snack, nonché un miglioramento sequenziale e costante nei pasti e nelle bevande durante tutto l'anno".L'azienda ha detto diper l'un EPS rettificato compreso tra 3,09 e 3,15 dollari, superiore alla stima media degli analisti di 3,10 dollari, e vendite nette comprese tra un calo dello 0,5% e un aumento dell'1,5%, rispetto alla stima media degli analisti di un aumento dello 0,8%.