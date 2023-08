Da Banca MPS e Sace 15 milioni di euro per supportare lo sviluppo sostenibile di Locauto

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -ha concluso un’operazione dida, assistito dalla Garanzia Green di SACE, a favore di, azienda 100% italiana, con oltre 40 anni di esperienza nel settore del noleggio a breve, medio e lungo termine di auto e veicoli commerciali. Il finanziamento ha una durata di 4 anni ed è finalizzato ad incentivare laverso la mobilità sostenibile, supportando Locauto per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni di CO2. La Società, che ha oltre 95 filiali nei principali aeroporti, stazioni ferroviarie e centri cittadini, potrà così contare su unadi auto nuove, ibride ed elettriche, e migliorare le proprie performance ambientali.SACE ha un ruolo di primo piano nella. L’azienda, infatti, può rilasciaresu progetti domestici in grado di supportare lo sviluppo di un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a favorire il passaggio ad una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. Questarientra nell’ambito della convenzione green tra SACE e Banca Mps, nella quale SACE interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle PMI che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile.“Il finanziamento concesso a Locauto per il rinnovo della sua flotta auto è un esempio concreto di sostegno ai processi di transizione e di sviluppo sostenibile e conferma l’impegno di Banca Mps a favore degli investimenti green per la riduzione dell’e - ha dichiarato, Direttore Territoriale Imprese e Private Milano e Lombardia Nord di Banca Mps –. La Banca continua così il suo percorso al fianco delle imprese per aiutarle nello sviluppo del business secondo gli obiettivi di sostenibilità economica, sociale e ambientale, in linea con gli indirizzi del, offrendo un contributo di valore al tessuto imprenditoriale del nostro Paese, struttura portante dell'intero sistema produttivo nazionale”.