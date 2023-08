Formazione, rfficienza energetica: al via a settembre la Summer school ENEA

(Teleborsa) - Si terrà dal 18 al 29 settembre l’11a edizione dellasull’, organizzata da ENEA in collaborazione con ISNOVA, nell’ambito della Campagna nazionale “Italia in classe A” promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. L', che si svolgerà in modalità mista, sarà dedicata al New European Bauhaus (NEB) e accoglierà un massimo di 200 partecipanti con laurea triennale o magistrale in Ingegneria o Architettura, nonché diplomati e studenti degli ITS dell'area tecnologica dell’efficienza energetica.Per 1della categoria(nati a partire dal 1° gennaio 1997), la quota di iscrizione sarà coperta tramite borse di studio messe a disposizione dalle risorse finanziarie stanziate nell’ambito della campagna “Italia in Classe A”.Ilcomprenderà unon air della durata di 30 ore, tenuto da esperti e aziende del settore, e un Hackathon facoltativo della durata di 72 ore, in cui i partecipanti, divisi in gruppi di lavoro a Roma e Milano, si sfideranno nella rigenerazione di un complesso di edifici secondo i principi del NEB. La Scuola si propone di formare una figura professionale in grado di promuovere la realizzazione degli interventi di riqualificazione nel settore degli edifici residenziali integrando la sostenibilità, l’inclusione e la bellezza.dell'iniziativa includono LogicalSoft, Microsoft, AllPlan, TeamSystem e BIM LAB.