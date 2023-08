Francia, PIL 2° trimestre confermato a +0,5%

(Teleborsa) - Confermata in buon aumento l'. Il dato definitivo del PIL mostra infatti un incremento dello 0,5%, in lina con la stima preliminare ed il consensus, dopo il +0,1% del 1° trimestre 2023.il PIL francese ha registrato un +4,8%, rispetto al +4,6% indicato nella prima lettura e al +4,3% del trimestre precedente.L'aumento del PIL è stato raggiunto nonostante un calo delle, che hanno riportato un decremento dello 0,5% dopo il +0,1% del trimestre precedente.Laha contribuito negativamente alla formazione del PIL con un impatto di -0,2 punti, mentre laha contribuito positivamente alla formazione del PIL per +0,3 punti.