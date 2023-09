Aurubis, giù a Francoforte dopo warning su utili anno

Aurubis

(Teleborsa) -, dopo che il big europeo del rame ha avvertito che, a causa "discrepanze considerevoli" delle scorte rispetto alle previsioni.Il produttore di rame,, ha riportatoper 4,2 miliardi di euro, in calo del 17% rispetto all'anno precedente, ed un EBIT a 111 milioni in aumento del 12%.consolidato si è attestato a 92 milioni, in crescita del 26%. Alla fine deiha realizzato un fatturato di 12,9 miliardi in calo del 9% ed unLa società ha quindi avvertito cheante imposte che viene indicato a 450-550 milioni.