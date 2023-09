Equita: Interpump entra in selezione best picks, Stellantis esce

Interpump

(Teleborsa) -, gruppo che fa parte del FTSE MIB ed è attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico, entra nelladi, prendendo il posto di, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo.Gli analisti affermano cheè un, con ciclicità mitigata dal contributo non trascurabile della divisione water jetting, che ritengono possa proseguire nel trend di crescita organica anche in un contesto macro più sfidante, e per le opportunità didi gruppo nel 2024 grazie al favorevole mix divisionale, alle efficienze della divisione idraulica e alla piena integrazione di White Drive.Per quanto riguarda, Equita nel corso del mese ha preso parziale profitto alla luce dellae per illegato al rinnovo del contratto di lavoro in Nord America.