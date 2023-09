Fitch: risultati positivi UBS gettano basi per integrazione Credit Suisse

UBS

(Teleborsa) - I risultati del secondo trimestre del 2023 di, che consolidano per la prima volta i risultati didi un mese, sono in linea con le aspettative secondo cuiper assorbire i costi di ristrutturazione e integrazione. Lo afferma Fitch Ratings in una nota sul tema.I dati del secondo trimestre sono stati positivi in termini di performance iniziale del gruppo allargato e di ulteriore integrazione, ma UBS continuerà ad affrontare un "" fino alla completa integrazione di Credit Suisse, che il management intende completare entro la fine del 2026, viene sottolineato.Fitch ricorda che ladell'integrazione comporta numerose migrazioni di sistemi, fusioni di entità giuridiche e trasferimenti di clienti in numerose giurisdizioni.L'intenzione di UBS didi Credit Suisse e di fondere Credit Suisse (Schweiz) con le operazioni svizzere di UBS nel 2024 rimuove "l'ultima grande incertezza strategica". Ciò rafforzerà la presenza nazionale di UBS e contribuirà a ridurre il contributo dei ricavi delle attività di investment banking al di sotto del livello pre-acquisizione di UBS.