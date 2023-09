Garofalo Health Care, Equita si aspetta un secondo trimestre positivo

Equita

(Teleborsa) -si aspetta da(GHC), società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, che il periodo aprile-giugno 2023 sia stato "undopo il solido 1Q23 sia a livello di crescita organica che di margini". Lo si legge in una ricerca che anticipa l'uscita dei risultati, prevista per il 12 settembre."Riteniamo che ilcon una buona crescita organica, sostenuta dalla ripresa dell'attività private e fuori regione, e un recupero di marginalità", scrivono gli analisti.Intanto, si muove verso il basso, che, con una discesa dello 0,24%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 4,207 e successiva a quota 4,183. Resistenza a 4,287.