Gas, Arera: "Bolletta a +2,3% per i consumi di agosto"

(Teleborsa) - In aumento la(consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui) per i consumi diagosto 2023, che sale del 2,3% rispetto a luglio. La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEM,m), applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata dacome media mensile del prezzo sul mercatoall’ingrosso italiano (il PSV day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivoa quello di riferimento.In termini di effetti finali, la(settembre 2022 - agosto 2023) è dicirca, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 12,1% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (settembre 2021 - agosto 2022).L'Arera ricorda che il Decreto Legge n. 79 del 28 giugno 2023 per il III trimestre 2023, quindi anche per i consumi di agosto, per il gas ha confermato la riduzione dell’Iva al 5% e l’azzeramento degli oneri generali di sistema.Nel mese di agosto 2023 si registra un aumento del +2,3% del prezzo del gas naturale per la famiglia tipo rispetto al mese precedente. Tale risultato, già applicando la riduzione IVA prevista dai provvedimenti governativi, è interamente determinato dall'aumento della spesa per la materia gas naturale rispetto al mese precedente, dovuta alla crescita della componente CMEM relativaai costi di approvvigionamento del gas naturale2. Resta invece invariata la spesa per il trasporto e la gestione del contatore e quella per gli oneri di sistema. Per il mese di agosto 2023, il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è pari a 90,47 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse.40,03 centesimi di euro (pari al 44,3% del totale della bolletta) per l'approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse, con un aumento del 5,0% circa rispetto al mese di luglio 2023; 5,32 centesimi di euro (5,9% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio, invariato rispetto al valore del mese di luglio 2023.22,38 centesimi di euro (24,7% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura,trasporto, perequazione della distribuzione, qualità, invariato rispetto al valore del mese di luglio 2023.1,12 centesimi di euro (1,2% del totale della bolletta) per gli oneri generali di sistema, invariato rispetto al valore del mese di luglio 2023.21,62 centesimi di euro (23,9% del totale della bolletta) per le imposte che comprendono le accise (16,9%), l'addizionale regionale (2,3%) e l'IVA (4,7%).