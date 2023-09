BCE pronta per una pausa? Bocca cucita da Lagarde

(Teleborsa) -O sceglierà dicome sicuramente farà la Federal Reserve? Le affermazioni arrivate ieri dalla Presidentesono sempre un po' criptiche e, salvo ribadire che la, non sembra che siano arrivate indicazioni chiare su cosa deciderà di fare il Board. La, probabilmente,, sulla base dei dati.Lagarde si è limitata ieri a ribadireper ridurre le aspettative di inflazione ed ha sottolineato che "è fondamentale"che l'inflazione tornerà all'obiettivo del 2% nel medio termine, in quanto ciò impedirà che "dinamiche inflazionistiche che si auto avverano possano prendere piede".Detto ciò,riguardo possibili manovre sui tassi d'interesse., prima di decidere e, dal momento che, confermandosi al 5,3% anche nella componente core, l'Eurotower potrebbe assumere una atteggiamento imitativo e seguire la Fed, che ha già ampiamente comunicato l'intenzione di prendere una pausa nel ciclo di aggiustamento dei tassi.Algebris ricorda che inella riunione di settembre, e il 44% di probabilità che i tassi aumentino anche nelle riunioni successive, mentre l’assenza di commenti da falco da parte di Schnabel ha causato un forte rally dei tassi europei, dove le. Una tendenza che si è accentuata dopo le parole di Lagarde.E propriola scorsa settimana aveva ammesso che la BCEi tassi dovranno essere mantenuti a livelli restrittivi" e, perché altrimenti otterrebbe l'effetto contrario. "Se gli investitori prevedessero che in futuro la banca centrale possa rinnegare la sua promessa, se le condizioni economiche cambiano, non prezzerebbero un futuro percorso di tassi di interesse a breve termine e condizioni di finanziamento sufficientemente restrittive" (annullando l'effetto voluto).