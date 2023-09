Commerzbank affonda a Francoforte dopo downgrade di Barclays

Commerzbank

Barclays

Morgan Stanley

Commerzbank

(Teleborsa) -, una delle principali banche tedesche con una radicata presenza nel mercato europeo,dopo unda parte degli analisti. In particolare,ha rivisto la raccomandazione sul titolo a "underweight" da "equal-weight", con il target price che passa a 10,8 euro per azione (dai precedenti 12,5 euro). Inoltre,ha abbassato il prezzo obiettivo a 15 euro per azione (dai precedenti 16 euro).Di conseguenza, si muove al ribassocon i prezzi allineati a 9,9 euro, per una, risultando ilnella seduta odierna. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 9,71 e successiva a 9,52. Resistenza a 10,07.