Ashmore, AuM in calo con deflussi annuali di 11,5 miliardi di dollari

Ashmore Group

(Teleborsa) -, gestore di investimenti britannico dedicato ai mercati emergenti, ha chiuso l'esercizio al 30 giugno 2023 conrettificati pari a 195,4 milioni di sterline, inferiori del 24% su base annua,rettificato di 106,2 milioni di sterline (-35%) con margine EBITDA rettificato del 54%, edpari a 12,2 pence, inferiore del 4% rispetto all'anno precedente.Gli(AuM) sono diminuiti del 13% nel corso dell'anno a 55,9 miliardi di dollari, con il movimento attribuibile a deflussi netti di 11,5 miliardi di dollari, controbilanciati da una performance di investimento positiva di 3,4 miliardi di dollari, realizzata in ciascuno dei sei temi di investimento."Ashmore ha ottenuto una significativa sovraperformance degli investimenti per i clienti quest'anno e lo s- ha commentato il- Sebbene la performance finanziaria del gruppo sia naturalmente in ritardo rispetto a questa ripresa dei mercati e alle prestazioni relative, come è stato sperimentato dopo i precedenti cicli ribassisti, una strategia coerente è alla base del potenziale di crescita a medio termine di Ashmore e il modello di business è progettato per mitigare l'impatto della volatilità del mercato"."Ci sono prove crescenti che il ciclo negativo si è invertito e, anche se la ripresa potrebbe non essere una linea retta, è ben supportata dal- ha spiegato - Alcuni investitori rimangono cauti, ma i livelli di attività dei clienti sono in aumento e la combinazione di performance positive e valutazioni interessanti disponibili nei mercati emergenti dovrebbe guidare i flussi di capitale nel medio termine".