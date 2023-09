BBVA sfida i Btp con il conto corrente: in Italia offre il 4%

(Teleborsa) -alza al 4% la remunerazione del suo conto corrente in Italia, con una mossa che va controcorrente rispetto alle scelte commerciali di molte banche, che considerano il conto corrente un servizio e non un investimento, riservando la remunerazione ad altri prodotti, come i conti vincolati. La banca spagnola, presente da due anni sul mercato italiano con i suoi servizi digitali, ha annunciato di averLae con accredito mensile degli interessi, si ottiene senza condizioni, senza saldo minimo e senza vincoli di permanenza, consentendo ai clienti di avere sempre a disposizione il proprio denaro, sottolinea Bbva. Oltre all'aumento del tasso sul conto corrente, il"Bbva ha voluto premiare la fiducia che i clienti italiani hanno riposto nella nostra banca fin dal suo arrivo nel Paese e, per questo motivo, abbiamo voluto contribuire remunerando i loro risparmi con un'offerta molto competitiva che fa la differenza", ha dichiaratoBbva ha al momento più di 240 mila clienti ed è in linea con l'obiettivo che si era preposta di raggiungere quota 320.000 clienti entro la fine del 2024.