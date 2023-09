AbitareIn, Intermonte conferma target price e Outperform

Intermonte

AbitareIn

(Teleborsa) -ha confermatoper azione) e) su, società milanese leader nello sviluppo residenziale e quotata su Euronext STAR Milan. Gli analisti affermano che i risultati del terzo trimestre sono sulla buona strada per soddisfare il consensus sull'intero esercizio.Il broker, abbassando solo la top line al 2023 per tenere conto di un maggiore contributo negativo derivante dalla variazione delle scorte dovuto alla consegna dei 420 appartamenti prevista entro fine anno. Nell'ultimo trimestre dell'anno si aspetta un'ulteriore riduzione del debito consolidato, previsto raggiungere i 20 milioni di euro a fine settembre."Apprezziamo AbitareIn perché l'azienda si distingue per l'unicità dell'offerta e la propensione all'innovazione tecnologica in un settore tipicamente aggrappato alla tradizione - si legge nella ricerca - Riteniamo che ladella società la metta in una buona posizione per trarre vantaggio dallo sviluppo del mercato residenziale nella città di Milano, un mercato che soffre di una carenza strutturale di nuovi appartamenti per una popolazione in crescita".