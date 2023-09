Adyen ottiene licenza bancaria nel Regno Unito

Adyen

(Teleborsa) -, società olandese attiva nel settore dei pagamenti, ha annunciato che alla sua filiale nel Regno Unito è stata. Ciò è concesso dalla Prudential Regulatory Authority (PRA) e dalla Financial Conduct Authority (FCA).L'autorizzazione bancaria nel Regno Unito consente ad Adyen dinel Regno Unito in linea con quelle offerte oggi nell'ambito del regime di autorizzazioni temporanee. Ciò è coerente con le sue operazioni in Europa sotto la sua licenza bancaria europea, consentendo la continuazione dei suoi servizi dopo la Brexit."Il nostro obiettivo è sempre quello di fornire ai nostri clienti la tecnologia che li aiuta a eccellere - ha affermato Mariette Swart, Chief Legal & Compliance Officer di Adyen - Ilper Adyen e siamo entusiasti di consolidare la nostra posizione qui con questa autorizzazione bancaria. Rafforzerà la nostra capacità di aiutare le imprese nazionali e internazionali a realizzare le loro ambizioni più rapidamente".