Regno Unito, M4 (MoM) in ottobre

Regno Unito, M4 (MoM) in ottobre
Regno Unito, M4 in ottobre su base mensile (MoM) -0,2%, in calo rispetto al precedente +0,6% (la previsione era +0,4%).

