Milano 12:14
44.242 +0,57%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:15
9.843 +1,64%
Francoforte 12:14
24.071 -0,02%

Prezzi produzione Regno Unito (YoY) in novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi produzione Regno Unito (YoY) in novembre
Regno Unito, Prezzi produzione in novembre su base annuale (YoY) +3,4%, in calo rispetto al precedente +3,6%.

(Foto: © Chris Dorney / 123RF)
Condividi
```