Mercoledì 17 Dicembre 2025, ore 12.31
Prezzi produzione Regno Unito (YoY) in novembre
17 dicembre 2025 - 08.50
Regno Unito,
Prezzi produzione in novembre su base annuale (YoY) +3,4%
, in calo rispetto al precedente +3,6%.
(Foto: © Chris Dorney / 123RF)
