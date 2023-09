BFF Bank, acconto sul dividendo viene portato a 0,438 euro

BFF Bank

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti di, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, ha deliberato diper 0,147 euro per azione,. In precedenza, il CdA aveva deliberato di distribuire un acconto sul dividendo pari a 0,291 euro per azione.Ildell'acconto dividendi per azione complessivo, pari a 0,438 euro, avrà luogo il giorno mercoledì 13 settembre 2023 con data di stacco cedola lunedì 11 settembre 2023 (cedola n° 8) emartedì 12 settembre 2023. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel sistema Monte Titoli.