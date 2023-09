Eni annuncia collocamento bond convertibili senior unsecured legati a target sostenibilità

Eni

(Teleborsa) -annuncia l’avvio del collocamento didurata 7 anni (scadenza 14 settembre 2030), caratterizzate da una struttura, emesse per un importo nominale complessivo di circaLe Obbligazioni, per cui è atteso un rating A- da Standard & Poor’s, Baa1 da Moody’s e A- da Fitchquotate su Euronext Milan (Borsa Italiana), acquistate nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 10 maggio 2023. Ilsarà stabilito al termine del Collocamento e si prevede compreso, che sarà determinato come prezzo medio ponderato (Volume Weighted Average Price o VWAP) delle azioni ordinarie Eni rilevato sul mercato regolamentato di Borsa Italiana nella giornata odierna tra il momento di avvio delle contrattazioni e la fissazione dei termini economici del Collocamento. È previsto che le Obbligazioni pagheranno unaannuale a tasso fisso compresaLe Obbligazioni sarannodi Eni alla data del 31 dicembre 2025:nette di gas serra (Scope 1 e Scope 2) associate alle operazioni(Net Carbon Footprint Upstream (Scope 1 e 2)) ad un valore pari o inferiore a 5,2 MtCO2eq (-65% rispetto al livello base del 2018);per la produzione di energia elettrica da(Renewable Installed Capacity), fino a raggiungere un valore pari o superiore a 5 GW. In caso didi uno o di entrambi i target,del valore nominale delle Obbligazioni in corrispondenza del pagamento della quarta cedola, che avverrà in data 14 settembre 2027.Le Obbligazioni,ed aventi un, saranno collocate in funzione delle condizioni di mercato ed offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale.Per il, Eni si avvale di uncomposto da Barclays, Goldman Sachs International e J.P. Morgan, che agiranno come structuring banks, e, insieme a BofA Securities Europe SA, Citigroup, Deutsche Bank e Morgan Stanley agiranno come joint bookrunners