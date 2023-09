Adobe positiva grazie al "Buy" di Mizuho Securities

Adobe Systems

(Teleborsa) - Si muove in avanti, che sta portando a casa un progresso dello 0,5%. Gli analisti di Mizuho Securities hanno promosso il titolo a "buy" da "neutral", spiegando che la società è ben posizionata per cogliere le sfide della trasformazione digitale, grazie alla sua offerta completa di servizi per le aziende.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 568,7 USD. Primo supporto visto a 559,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 555,3.